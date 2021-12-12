Мигранты прорвались из Беларуси в Польшу, пострадал польский военный
Пограничная служба Польши сообщила в воскресенье, что группа мигрантов пыталась прорваться через польско-белорусскую границу.
Об этом пишет "Европейская правда".
Инцидент произошел в районе населенного пункта Черемча в Подляшском воеводстве.
W sobotę 11.12 granicę🇵🇱🇧🇾próbowały przekroczyć 52 osoby.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 12, 2021
Dzisiaj na odcinku ochranianym przez #placówkaSG w Czeremsze grupa 55 agresywnych osób forsowała granicę.Jeden żołnierz #WojskoPolskie został trafiony kamieniem w twarz,na miejscu udzielono mu pomocy przedmedycznej. pic.twitter.com/dFPI7AO322
"Сегодня на участке, охраняемом пограничным постом в Черемче, группа из 55 агрессивных людей прорывалась через границу. Одного военнослужащего ударили камнем по лицу, ему на месте оказали доврачебную помощь", - говорится в заявлении польских пограничников в Twitter.
По словам пресс-секретаря пограничной службы Анны Михальской, группе мигрантов удалось перейти границу, но затем всех задержали и отвезли к границе.
Она также сообщила, что вчера были задержаны семеро граждан Ирака, пересекших польско-литовскую границу.
Напомним, Пограничная служба Литвы сообщила, что в субботу на границе с Беларусью были слышны выстрелы.
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