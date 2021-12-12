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Укр / Рус
Укр / Рус

У Греції сильний шторм призвів до повеней, загинула жінка

Неділя, 12 грудня 2021, 16:12

У північні та західні регіони Греції прийшов сильний шторм, що спричинив повені, повідомляється про загибель жінки.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Тіло 55-річної жінки було виявлено пожежною службою у неділю біля її автомобіля у провінції Македонія.

У суботу через зливи деякі річки вийшли берегів, затопивши села та будинки, а пожежна служба отримала понад 900 запитів про допомогу через впалі дерева і повені.

У неділю, за даними метеорологів, шторм переміститься на схід.

Нагадаємо, в Іспанії через зливи, принесені штормом "Барра", почалися сильні повені, а річки вийшли з берегів. Загинули двоє людей.

У французькому департаменті Атлантичні Піренеї, що на південному заході біля кордону з Іспанією, низка населених пунктів зазнали підтоплень.

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Греція стихійні лиха
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