В Греции сильный шторм привел к наводнениям, погибла женщина

На северные и западные регионы Греции обрушился сильный шторм, вызвавший наводнения, сообщается о гибели женщины.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Тело 55-летней женщины было обнаружено пожарной службой в воскресенье возле ее автомобиля в провинции Македония.

В субботу из-за проливных дождей некоторые реки вышли берегов, затопив деревни и дома, а пожарная служба получила более 900 запросов о помощи из-за упавших деревьев и наводнений.

В воскресенье, по данным метеорологов, шторм переместится на восток.

Напомним, в Испании из-за ливней, принесенных штормом "Барра", начались сильные наводнения, а реки вышли из берегов.

Во французском департаменте Атлантические Пиренеи, на юго-западе у границы с Испанией, ряд населенных пунктов подверглись подтоплениям.

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