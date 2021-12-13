Глава МЗС Литви: те, чим погрожує Росія - безпрецедентно, і відповідь має бути безпрецедентною

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що потенційне вторгнення Росії в Україну стало би безпрецедентною подією, і Захід має бути готовий відреагувати на це дуже жорстко та не піддаватись на вимогу Кремля відмовити Україні та Грузії у майбутньому членстві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, центральною темою якого буде ситуація довкола України.

"Ми переконані, що Росія справді готується до повномасштабної війни, і це безпрецедентно, можливо навіть з часів Другої світової. Ми маємо бути готовими до того, що буде відбуватися далі", - сказав Габріелюс Ландсбергіс.

Він зазначив, що і відповідь у разі вторгнення має стати безпрецедентною, уточнивши, що має на увазі дуже жорсткі санкції і ЄС здатний це зробити.

Коментуючи запитання про вимогу Росії до НАТО скасувати рішення про майбутнє членство в Альянсі України та Грузії, Ландсбергіс сказав, що вважає неприпустимим піддаватися на цей шантаж, коли Росія фактично ставить питання з позиції "або наші вимоги виконують, або буде війна", і рішення щодо своїх країн мають приймати народи України та Грузії.

Ландсбергіс висловив думку, що стримування зараз є головним інструментом, щоб запобігти війні.

Як повідомлялося, 7 грудня відбулися переговори президентів РФ та США. На них Путін висунув нову вимогу, виконання якої має лишити Україну поза НАТО. Втім наразі він не має згоди Заходу на її виконання.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що Путін не відмовиться від агресивної поведінки навіть у випадку отримання гарантій, що НАТО не буде розширюватися на схід.