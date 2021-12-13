Глава МИД Литвы: то, чем грозит Россия – беспрецедентно, и ответ должен быть беспрецедентным

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что потенциальное вторжение России в Украину стало бы беспрецедентным событием, и Запад должен быть готов отреагировать на это очень жестко и не поддаваться требованию Кремля отказать Украине и Грузии в будущем членстве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал перед началом встречи министров иностранных дел стран ЕС, центральной темой которой будет ситуация вокруг Украины.

"Мы убеждены, что Россия действительно готовится к полномасштабной войне, и это беспрецедентно, возможно, даже со времен Второй мировой. Мы должны быть готовы к тому, что будет происходить дальше", - сказал Габриелюс Ландсбергис.

Он отметил, что ответ в случае вторжения должен стать беспрецедентным, уточнив, что имеет в виду очень жесткие санкции и ЕС способен это сделать.

Комментируя вопрос о требовании России к НАТО отменить решение о будущем членстве в Альянсе Украины и Грузии, Ландсбергис сказал, что считает недопустимым поддаваться на этот шантаж, когда Россия фактически задает вопрос с позиции "либо наши требования выполняют, либо будет война", и решение по своим странам должны принимать народы Украины и Грузии.

Ландсбергис высказал мнение, что сдерживание сейчас является главным инструментом, чтобы предотвратить войну.

Как сообщалось, 7 декабря прошли переговоры президентов РФ и США. На них Путин выдвинул новое требование, выполнение которого должно оставить Украину за пределами НАТО. Впрочем, пока у него нет согласия Запада на ее выполнение.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Путин не откажется от агрессивного поведения даже в случае получения гарантий, что НАТО не будет расширяться на восток.

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