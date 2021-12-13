Українці вірять, що Угорщина "готується до анексії", але ставиться до нас не вороже - опитування

Понад 40% українців вірять, що Угорщина "готується до анексії Закарпаття", але при цьому більшість не вважають, що Угорщина вороже ставиться до України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення Інституту центральноєвропейської стратегії у рамках спецпроєкту Re:Open Zakarpattia Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з КМІС.

Так, 41,4% респондентів вважають нинішню політику Угорщини щодо нацменшини на Закарпатті - фінансування шкіл, гранти для підприємців тощо - "підготовкою до можливого приєднання цих територій до Угорщини". Майже стільки ж сукупно вбачають у такій підтримці позитив: щиру дружню допомогу (майже 20%), або що це сприятиме розвитку Закарпаття, якщо такі дії узгоджувати з українською стороною (більше 18%).

При цьому абсолютна більшість респондентів не вважають, що Угорщина вороже ставиться до України - така думка щодо Угорщини більш поширена, ніж щодо інших центральноєвропейських сусідів, проте її ставлення до України "ворожим" або "дуже ворожим" вважають лише 15,5%, тоді як дружнім - 28%.

Старші респонденти частіше зазначали "вороже ставлення" з боку країн Центральної Європи, особливо такий зв’язок між віком та оцінкою ставлення помітний стосовно Угорщини: серед респондентів віком за 50 років частка тих, хто оцінює ставлення Угорщини як вороже перевищує 20%, тоді як серед молоді (18–29 років) таких - лише 5%.

Про ворожість у ставленні Польщі до України частіше згадували у східних областях (12%), а негативне сприйняття Угорщини відносно більш поширене у західних (18,5%) та південних регіонах (16%).

Угорщина також опинилася на останньому місці серед країн Центральної Європи які, на думку українців, підтримують вступ України до ЄС. Серед тих, хто підтримує євроінтеграцію України, найчастіше назвали Польщу та Литву.

Загальнонаціональне опитування проводилося з 22 жовтня по 12 листопада 2021 року методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера; computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів у всіх областях України, окрім територій, які тимчасово не контролюються владою України. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. В результаті польового етапу було зібрано 2003 анкети. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,5% — для показників близьких до 10%.

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