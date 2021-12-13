Украинцы верят, что Венгрия "готовится к аннексии", но относится к нам не враждебно - опрос

Более 40% украинцев верят, что Венгрия "готовится к аннексии Закарпатья", но при этом большинство не считают, что Венгрия враждебно относится к Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу Института центральноевропейской стратегии в рамках спецпроекта Re:Open Zakarpattia Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с КМИС.

Так, 41,4% респондентов считают нынешнюю политику Венгрии в отношении нацменьшинства в Закарпатье - финансирование школ, гранты для предпринимателей и т.п. - "подготовкой к возможному присоединению этих территорий к Венгрии".

Почти столько же совокупно видят в такой поддержке позитив: искреннюю дружескую помощь (почти 20%), или что это будет способствовать развитию Закарпатья, если согласовывать такие действия с украинской стороной (более 18%).

При этом абсолютное большинство респондентов не считают, что Венгрия враждебно относится к Украине - такое мнение относительно Венгрии более распространено, чем в отношении других центральноевропейских соседей, однако ее отношение к Украине "враждебным" или "очень враждебным" считают только 15,5%, тогда как дружественным – 28%.

Респонденты старшего возраста чаще отмечали "враждебное отношение" со стороны стран Центральной Европы, особенно такая связь между возрастом и оценкой отношения заметна по отношению к Венгрии: среди респондентов старше 50 лет доля тех, кто оценивает отношение Венгрии как враждебное, превышает 20%, тогда как среди молодежи (18–29 лет) таких – всего 5%.

О враждебности в отношении Польши к Украине чаще упоминалось в восточных областях (12%), а негативное восприятие Венгрии относительно более распространено в западных (18,5%) и южных регионах (16%).

Венгрия также оказалась на последнем месте среди стран Центральной Европы, которые, по мнению украинцев, поддерживают вступление Украины в ЕС. Среди поддерживающих евроинтеграцию Украины чаще всего назвали Польшу и Литву.

Общенациональный опрос проводился с 22 октября по 12 ноября 2021 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера; computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов во всех областях Украины, кроме территорий, которые временно не контролируются властями Украина. Выборка репрезентативна для взрослого населения (возраст 18 лет и старше) Украины. В результате полевого этапа было собрано 2003 анкеты. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,5% - для показателей близких к 10%.

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