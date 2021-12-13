Боснія і Герцеговина може зникнути. Пояснюємо, що відбувається на Балканах

10 грудня Народна скупщина (парламент) Республіки Сербської зробила крок до знищення єдиної держави, проголосувавши за суттєве розширення прав автономії та відповідно – урізання центральної влади БіГ.

Про загрозу зникнення такої країни, як Боснія і Герцеговина (БіГ), читайте в статті редактора ЄвроПравди Юрія Панченка та редакторки порталу "Балканський оглядач" Наталі Іщенко Шлях до нової війни: чому Балкани, за "допомогою РФ, знову стають гарячою точкою Європи.

10 грудня Народна скупщина Республіки Сербської (РС) на своєму спеціальному засіданні прийняла Декларацію про конституційні принципи, яка доручає уряду підготувати для РС нову конституцію.

Чинна конституція РС була ухвалена ще за часів розпаду Югославії, у 1992 році, і багато разів коригувалася. Більшість змін було внесено через Дейтонську угоду 1995 року, яка поклала край громадянській війні у БіГ та сформувала основні парламенти функціонування сучасної Боснії. Одночасно частину правок було внесено через рішення конституційного суду БіГ, що часто викликало гостре невдоволення у Республіці Сербській.

Нова конституція має повернути сербській автономії права, як там вважають, незаконно відібрані органами влади БіГ.

Зокрема, РС має повернути собі повноваження у сфері безпеки, включаючи відновлення власної армії, власної розвідки та агенції з нацбезпеки. За словами Додіка, наразі збройні сили БіГ поступово стають "мусульманськими силами" через небажання йти на військову службу сербів та хорватів.

Крім того, планується відокремлення судової влади та прокуратури, а також перехоплення у центра повноважень зі збирання непрямих податків, включаючи мита та акцизні збори.

Відповідна робота має бути проведена урядом протягом шести місяців, а інакше уряд вважатиметься розпущеним та правляча коаліція мусить сформувати новий. Після чого текст нової конституції має бути винесено на загальнонаціональний референдум.

Існування у БіГ такого інституту, як високий представник міжнародної спільноти, дозволяє оперативно вирішувати політичні кризи. Високий представник – спеціальна посада, яка має найвищі повноваження у БіГ. Серед них: можливість самостійно скасовувати чи змінювати прийняті закони, включаючи конституцію БіГ, а також звільняти посадових осіб, якщо вони заважають виконанню Дейтонської угоди. Цю посаду займає Крістіан Шмідт.

Проти повноважень високого представника вже давно виступають РФ та Китай, які вважають, що необхідності в міжнародному контролі за політичними процесами у БіГ більш немає.

Традиційно кандидатуру високого представника схвалює Рада Безпеки ООН, проте останнього разу, щоб уникнути використання Москвою та Пекіном права вето, призначення Шмідта проходило за альтернативною процедурою – і це дає підстави керівництву РС, а головне – їхнім союзникам, говорити про недостатню легітимність Шмідта та необов’язковість його рішень.

Відповідно, використання високим представником своїх повноважень виведе нинішній конфлікт на новий рівень – із локального він стане частиною глобального протистояння РФ та Китаю проти Заходу.

Більше про те, які наслідки матиме фактичне від’єднання Республіки Сербської від БіГ, якщо нічого не зможе цього зупинити, у матеріалі Юрія Панченка та Наталі Іщенко Шлях до нової війни: чому Балкани, за "допомогою РФ, знову стають гарячою точкою Європи.