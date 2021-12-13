Босния и Герцеговина может исчезнуть. Объясняем, что происходит на Балканах

10 декабря Народная скупщина (парламент) Республики Сербской сделала шаг к уничтожению единого государства, проголосовав за существенное расширение прав автономии и соответственно урезание центральной власти БиГ.

Об угрозе исчезновения такой страны, как Босния и Герцеговина (БиГ), читайте в статье редактора ЕвроПравды Юрия Панченко и редактора портала "Балканский обозреватель" Натальи Ищенко Путь к новой войне: почему Балканы, с помощью РФ, снова становятся горячей точкой Европы.

10 декабря Народная скупщина Республики Сербской (РС) на своем специальном заседании приняла Декларацию о конституционных принципах, которая поручает правительству подготовить для РС новую конституцию.

Действующая конституция РС была принята еще во времена распада Югославии, в 1992 году, и многократно корректировалась. Большинство изменений было внесено через Дейтонское соглашение 1995 года, которое положило конец гражданской войне в БиГ и сформировало основные парламенты функционирования современной Боснии. Одновременно часть поправок была внесена из-за решения конституционного суда БиГ, что часто вызывало острое недовольство в Республике Сербской.

Новая конституция должна вернуть сербской автономии права, как там считают, незаконно изъятые органами власти БиГ.

В частности, РС должна вернуть себе полномочия в сфере безопасности, включая восстановление собственной армии, собственной разведки и агентства по безопасности. По словам Додика, в настоящее время вооруженные силы БиГ постепенно становятся "мусульманскими силами" из-за нежелания идти на военную службу сербов и хорватов.

Кроме того, планируется отделение судебной власти и прокуратуры, а также перехват у центра полномочий по сбору косвенных налогов, включая пошлины и акцизные сборы.

Соответствующая работа должна быть проведена правительством в течение шести месяцев, иначе правительство будет считаться распущенным и правящая коалиция должна сформировать новое. После чего текст новой конституции должен быть вынесен на общенациональный референдум.

Существование в БиГ такого института как высокий представитель международного сообщества позволяет оперативно решать политические кризисы. Высокий представитель – специальная должность, которая имеет самые высокие полномочия в БиГ. Среди них: возможность самостоятельно отменять или изменять принятые законы, включая конституцию БиГ, а также увольнять должностных лиц, если они мешают исполнению Дейтонского соглашения. Эту должность занимает Кристиан Шмидт.

Против полномочий высокого представителя уже давно выступают РФ и Китай, считающие, что необходимости в международном контроле за политическими процессами у БиГ больше нет.

Традиционно кандидатуру высокого представителя одобряет Совет Безопасности ООН, однако в последний раз, чтобы избежать использования Москвой и Пекином права вето, назначение Шмидта проходило по альтернативной процедуре – и это дает основания руководству РС, а главное – их союзникам, говорить о недостаточной легитимности Шмидта, необязательности его решений.

Соответственно, использование высоким представителем своих полномочий выведет нынешний конфликт на новый уровень – из локального он станет частью глобального противостояния РФ и Китая против Запада.

Подробнее о том, какие последствия будет иметь фактическое отсоединение Республики Сербской от БиГ, если ничего не сможет его остановить, в материале Юрия Панченко и Натальи Ищенко Путь к новой войне: почему Балканы, с помощью РФ, снова становятся горячей точкой Европы.