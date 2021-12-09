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Джонсон анонсував перехід до "плану Б" протидії епідемії через штам "Омікрон"

Четвер, 9 грудня 2021, 12:36

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон 8 грудня оголосив, що Англія перейде до жорсткішого "плану Б" протидії епідемії коронавірусу через ризики, пов’язані з поширенням штаму "Омікрон".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Заява Джонсона стосується лише Англії, оскільки Шотландія, Уельс та Північна Ірландія самостійно приймають рішення про свої карантинні обмеження.

З понеділка 13 грудня усім рекомендується перейти на дистанційну роботу, якщо це можливо. 

Маски або респіратори стають обов’язковими для усіх публічних приміщень, включно з кінотеатрами - на додачу до магазинів і транспорту, де така вимога діяла і раніше. Джонсон сказав, що випадки можливі для споживання їжі чи напоїв, співу чи фізичних вправ.

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У нічних клубах та подібних закладах, де бувають великі скупчення людей, через тиждень почнуть вимагати ковід-сертифікати як перепустку - з доказом повного курсу щеплення від коронавірусу або ж негативним результатом швидкого тесту. 

Ковід-перепустку вимагатимуть для входу до закладів, де плануються заходи з понад 500 гостями без фіксованих місць, а також для всіх заходів з понад 10 000 учасниками.

Джонсон заявив також, що до людей, які контактували з зараженими штамом "Омікрон", застосовуватимуть радше щоденне тестування на коронавірус, ніж обов'язкову самоізоляцію. 

Нагадаємо, з середини літа в Англії скасували фактично всі карантинні обмеження, попри чергову хвилю епідемії - з огляду на те, що більша частина населення країни вже захищена вакциною. Відтоді щоденний приріст заражень у Британії загалом складає понад 30 тисяч випадків, іноді наближаючись і до 50 тисяч. Проте донедавна в уряді відмовлялися повертати обмеження, попри заклики експертної спільноти.

Варто зазначити, що смертність серед коронахворих влітку-восени 2021 року в рази нижча, ніж з такими ж показниками минулої зими, коли кампанія вакцинації тільки починалася.

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Велика Британія Коронавірус
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