Вакцинационный аншлаг в Британии: полмиллиона записей на прививку за день и очереди на пять часов

После предупреждения об угрозе масштабной волны эпидемии коронавируса из-за распространения штамма "Омикрон" и приглашения прививаться усиливающей дозой британцы массово начали записываться в центры вакцинации, а возле некоторых центров, позволяющих прийти без предварительной записи, возникли длинные очереди.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Премьер Борис Джонсон заявил, что за понедельник на прививку усиливающей дозой записалось более 500 000 британцев.

Сайт Нацслужбы здоровья не справлялся с погрузкой, поступали многочисленные сообщения, что люди не могут записаться с нескольких попыток.

Перед пунктами вакцинации возникли большие очереди, местами ждать приходилось до пяти часов.

В правительстве просят о волонтерской помощи, чтобы страна могла массово провести вакцинацию усиливающими дозами в сжатые сроки, и пообещали со следующей недели развернуть еще сотни новых пунктов вакцинации и мобильных бригад.

Напомним, Борис Джонсон в воскресенье в телеобращении предупредил британцев о приближении "приливной волны" эпидемии коронавируса в связи с тем, что на острове уже начал распространяться штамм "Омикрон", и призвал прийти на прививку усиливающей дозой. Ее рекомендуют сделать всем, у кого со второй дозы прошло больше трех месяцев.

Также в понедельник стало известно о первой подтвержденной смерти пациента с коронавирусом, у которого болезнь вызвал штамм "Омикрон".

9 декабря Джонсон объявил переход страны в "план Б" противодействия эпидемии, что означает возврат части карантинных ограничений, но центральной частью плана является вакцинация усиливающими дозами.

В правительстве хотят предложить их всему взрослому населению до конца года. С понедельника запись на прививку бустерными дозами открыта для людей от 30 лет, для группы 18-29 лет такая возможность появится со среды. Чтобы достичь этой цели, нужно делать 1 млн прививок в день.

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