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У Туреччині перекинувся пасажирський автобус, є загиблі і поранені

фото
Вівторок, 14 грудня 2021, 10:23

У турецькій провінції Амасья сталася ДТП з пасажирським автобусом, двоє людей загинули.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Anadolu.

фото Anadolu
Фото Anadolu

Аварія сталася близько 07.00 на 25-му кілометрі автомагістралі Амасья-Чорум у районі Гекхойюк.

Пасажирський автобус туристичної компанії Topçam, який прямував із Ізміра в Токат, перекинувся, коли водій не впорався з керуванням на слизькій через дощ дорозі.

Внаслідок ДТП дві людини загинули, 24 постраждали. Інші турецькі ЗМІ повідомляють також про 28 постраждалих.

Постраждалих доставлені до лікарень міста каретами швидкої допомоги, які були направлені на місце події.

В результаті аварії трасу, на якій вона сталася, перекрили.

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Туреччина інциденти
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