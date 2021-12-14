Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Турции перевернулся пассажирский автобус, есть погибшие и раненые

Вторник, 14 декабря 2021, 10:23

В турецкой провинции Амасья произошло ДТП с пассажирским автобусом, два человека погибли.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Anadolu.

фото Anadolu
Фото Anadolu

Авария произошла около 7:00 на 25 километре автомагистрали Амасья-Чорум в районе Гекхойюк.

Пассажирский автобус туристической компании Topçam, следовавший из Измира в Токат, перевернулся, когда водитель не справился с управлением на скользкой от дождя дороге.

В результате ДТП два человека погибли, 24 пострадали. Другие турецкие СМИ сообщают также о 28 пострадавших.

Пострадавшие доставлены в больницы города каретами скорой помощи, которые были направлены на место происшествия.

В результате аварии трассу, на которой она произошла, перекрыли.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Турция инциденты
powered by lun.ua

Статьи

Сказать "нет" Путину: пять возражений против совета министра Кулебы Западу

Кремль всегда находит для своих действий и политические, и псевдоправовые оправдания, вне зависимости от наличия "повода" для агрессии (укр.)
14 декабря 2021 — Данило Лубкивский, Директор Киевского форума безопасности

Шанс на "зеленое" лидерство: как Украина адаптируется к новым климатическим требованиям ЕС

Насколько успешна Украина в процессе зеленой трансформации? И какие климатические вопросы приоритетны в отношениях с ЕС? (укр.)
14 декабря 2021 — Наталия Андрусевич, для Европейской правды

Путь к новой войне: почему Балканы, с "помощью" РФ, снова становятся горячей точкой Европы

Пересмотр границ на Балканах вряд ли будет бескровным. Однако предотвратить такой сценарий становится все сложнее. Особенно после демарша Республики Сербской (укр.)
13 декабря 2021 — Юрий Панченко, Наталья Ищенко