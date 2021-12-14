В Турции перевернулся пассажирский автобус, есть погибшие и раненые
В турецкой провинции Амасья произошло ДТП с пассажирским автобусом, два человека погибли.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Anadolu.
Авария произошла около 7:00 на 25 километре автомагистрали Амасья-Чорум в районе Гекхойюк.
Пассажирский автобус туристической компании Topçam, следовавший из Измира в Токат, перевернулся, когда водитель не справился с управлением на скользкой от дождя дороге.
В результате ДТП два человека погибли, 24 пострадали. Другие турецкие СМИ сообщают также о 28 пострадавших.
Пострадавшие доставлены в больницы города каретами скорой помощи, которые были направлены на место происшествия.
В результате аварии трассу, на которой она произошла, перекрыли.
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