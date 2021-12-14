В Угорщині авто з мігрантами врізалось в будинок, сім загиблих

Сім людей загинули і четверо отримали поранення, коли автомобіль із сербськими номерами, в якому перебували мігранти, врізався в будинок в Угорщині пізно в понеділок після того, як його водій відмовився зупинитися для перевірки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Водій побачив, що поліція перевіряє автомобілі в селі Морахалом неподалік від кордону з Сербією, і намагався уникнути перевірки.

Автомобіль, в якому було 10 мігрантів, прямував у напрямку міста Сегед, потім врізався в будинок і перекинувся.

У поліції повідомили, що водія, який також отримав тілесні ушкодження, затримали, проти нього буде відкрито кримінальне провадження за фактом торгівлі людьми та спричинення смертельної масової ДТП.

Аварія сталася біля кордону члена Європейського союзу Угорщини з Сербією, яка не входить до блоку. Уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана побудував паркан у 2015 році в розпал міграційної кризи, коли сотні тисяч мігрантів перейшли туди в бік Західної Європи.

Жорстка антиімміграційна позиція Орбана допомогла його консервативній партії "Фідес" перемогти на перевиборах у 2018 році. Минулого тижня на кордонах Угорщини було зупинено 2419 мігрантів, свідчать дані, опубліковані поліцією.