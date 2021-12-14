В Венгрии автомобиль с мигрантами врезался в дом, семь погибших

Семь человек погибли и четверо получили ранения, когда автомобиль с сербскими номерами, в котором находились мигранты, врезался в дом в Венгрии поздно ночью в понедельник после того, как его водитель отказался остановиться для проверки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Водитель увидел, что полиция проверяет автомобили в селе Морахалом вблизи границы с Сербией, и пытался избежать проверки.

Автомобиль, в котором было 10 мигрантов, направлялся в направлении города Сегед, затем врезался в дом и опрокинулся.

В полиции сообщили, что водитель, который также получил телесные повреждения, задержан, против него будет открыто уголовное производство по факту торговли людьми и причинение смертельного массового ДТП.

Авария произошла у границы члена Евросоюза Венгрии с Сербией, не входящей в блок. Правительство премьер-министра Виктора Орбана построило забор в 2015 году в разгар миграционного кризиса, когда сотни тысяч мигрантов перешли туда в сторону Западной Европы.

Жесткая антииммиграционная позиция Орбана помогла его консервативной партии "Фидес" победить на перевыборах в 2018 году. На минувшей неделе на границах Венгрии было остановлено 2419 мигрантов, свидетельствуют данные, опубликованные полицией.

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