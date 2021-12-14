У Німеччини пройшли багатотисячні протести проти ковідних обмежень і обов'язкової вакцинації

У низці німецьких міст в понеділок пройшли протести проти карантинних обмежень у зв’язку з епідемією коронавірусу та потенційної обов’язкової вакцинації.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

По всій землі Мекленбруг-Передня Померанія на протести вийшли близько 7000 осіб загалом у 12 містах. Одним з найбільших стало зібрання у Ростоку - під 3000 осіб. На протестах домінувало гасло проти обов’язкової вакцинації від коронавірусу.

У Тюрингії по всій землі пройшли 26 демонстрацій за участі близько 6000 осіб. Місцями сталися сутички, повідомляють про сім травмованих поліцейських.

У Манхеймі на акцію вийшли близько 2000 осіб, в сутичках постраждали шість правоохоронців; в Магдебурзі - близько 2500.

Акція була і в Берліні, але кількість учасників не уточнюють. Кілька демонстрацій відбулося у Саксонії.

Низка заходів з гаслами проти "коронавірусної" політики уряду відбулись і на вихідних, також з випадками сутичок.

Міністерка внутрішніх справ у новому федеральному уряді Ненсі Фезер закликала людей, які вирішують брати участь в таких акціях, дистанціюватися від праворадикалів і так званих "рейхсбюргерів", зазначивши, що ці групи намагаються використати суспільне невдоволення для своїх цілей. Вона висловила побоювання, що рух коронаскептиків може ще більше радикалізуватися.

Нагадаємо, міністерка також висловилася за жорсткіше регулювання Telegram, у тому числі через те, що месенджер нерідко використовується для підігрівання невдоволення коронавірусною політикою уряду.

До її закликів приєдналися деякі колеги у федеральних землях, зазначивши, що якщо у каналах займаються підбурюванням і провокуванням ненависті, Telegram потрібно зобов’язати видаляти такий контент.

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