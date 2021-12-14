В Германии прошли многотысячные протесты против ковидных ограничений и обязательной вакцинации

В ряде немецких городов в понедельник прошли протесты против карантинных ограничений в связи с эпидемией коронавируса и возможной обязательной вакцинации.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

По всей земле Мекленбруг-Передняя Померания на протесты вышли около 7000 человек в 12 городах. Одним из крупнейших стало собрание в Ростоке – около 3000 человек. На протестах доминировал лозунг против обязательной вакцинации от коронавируса.

В Тюрингии по всей земле прошли 26 демонстраций с участием около 6000 человек. Местами произошли столкновения, сообщают о семи травмированных полицейских.

В Манхейме на акцию вышли около 2000 человек, в столкновениях пострадали шесть правоохранителей; в Магдебурге – около 2500.

Акция была и в Берлине, но количество участников не уточняется. Несколько демонстраций прошло в Саксонии.

Ряд мероприятий с лозунгами против "коронавирусной" политики правительства состоялись и на выходных, также со случаями столкновений.

Министр внутренних дел в новом федеральном правительстве Нэнси Фезер призвала людей, которые решают участвовать в таких акциях, дистанцироваться от праворадикалов и так называемых "рейхсбюргеров", отметив, что эти группы пытаются использовать общественное недовольство для своих целей. Она выразила опасение, что движение коронаскептиков может еще больше радикализироваться.

Напомним, министр также высказалась за более жесткое регулирование Telegram, в том числе из-за того, что мессенджер нередко используется для подогрева недовольства коронавирусной политикой правительства.

К ее призывам присоединились некоторые коллеги в федеральных землях, отметив, что если в каналах занимаются подстрекательством и провоцированием ненависти, Telegram следует обязать удалять такой контент.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.