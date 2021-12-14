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Канцлер Австрії проти використання "Північного потоку-2" як важіля впливу на Росію

Вівторок, 14 грудня 2021, 13:27

Новий канцлер Австрії Карл Негаммер вважає, що пов’язувати введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" з поведінкою Росії в українському конфлікті неправильно.

Про це він розповів у інтерв’ю німецькому виданню Die Welt, пише "Європейська правда".

"Я очікую, що "Північний потік-2" буде запущений невдовзі, як і планувалося", - сказав Негаммер виданню. 

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За його словами, допоки країни ЄС потребують газу та нафти, важливо забезпечити енергопостачання з якомога більшої кількості джерел через відповідні трубопроводи.

"Звичайно, це стосується й Австрії. "Північний потік-2" є важливим проєктом, який дає Європейському Союзу безпеку постачання в енергетичних питаннях", - сказав Негаммер.

Глава австрійського уряду не підтримав використання газопроводу як важеля впливу на Москву в українському конфлікті.

"Я не думаю, що потрібно прив’язувати введення в експлуатацію "Північного потоку-2" з поведінкою Росії в Україні. Так Європейський Союз лише зашкодить собі", - сказав він. 

Нагадаємо, у неділю ввечері глава МЗС Німеччини Анналена Бербок висловилася проти швидкого введення в експлуатацію "Північного потоку-2". Вона підкреслила, що трубопровід "не відповідає вимогам європейського енергетичного законодавства, і що питання безпеки все ще залишаються на порядку денному".

Глава МЗС Австрії Александр Шалленберг у відповідь закликав ввести газопровід "Північний потік-2" в експлуатацію.

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Австрія Північний потік-2
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