Канцлер Австрии против использования "Северного потока-2" как рычага влияния на Россию

Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер считает, что увязывать ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" с поведением России в украинском конфликте неправильно.

Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Die Welt, пишет "Европейская правда".

"Я ожидаю, что "Северный поток-2" будет запущен вскоре, как и планировалось", - сказал Нехаммер изданию.

По его словам, пока страны ЕС нуждаются в газе и нефти, важно обеспечить энергоснабжение из как можно большего количества источников через соответствующие трубопроводы.

"Конечно, это касается и Австрии. "Северный поток-2" является важным проектом, который дает Европейскому Союзу безопасность поставок в энергетических вопросах", - сказал Нехаммер.

Глава австрийского правительства не поддержал использование газопровода как рычага влияния на Москву в украинском конфликте.

"Я не думаю, что нужно привязывать ввод в эксплуатацию "Северного потока-2" с поведением России в Украине. Так Европейский Союз только навредит себе", - сказал он.

Напомним, в воскресенье вечером глава МИД Германии Анналена Бербок высказалась против быстрого ввода в эксплуатацию "Северного потока-2". Она подчеркнула, что трубопровод "не отвечает требованиям европейского энергетического законодательства, и что вопросы безопасности все еще остаются в повестке дня".

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг в ответ призвал ввести газопровод "Северный поток-2" в эксплуатацию.

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