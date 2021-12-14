Норвегия запретит продажу алкоголя в ресторанах и барах для борьбы с эпидемией

Норвегия в рамках мер по сдерживанию эпидемии коронавируса и распространению штамма "Омикрон" запретит продажу алкоголя в заведениях питания.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Local.

"Заболеваемость в стране быстро растет, а теперь мы еще и имеем новые данные о штамме "Омикрон" и насколько быстро он может распространяться. Ситуация стала более серьезной и потому требует более строгих мер", - заявил премьер Йонас Гар Стёре.

С 15 декабря будет запрещена продажа алкоголя в заведениях питания и клубах. Также вводятся дополнительные ограничения в школах, компании просят при возможности переводить работников на дистанционную работу.

Гражданам рекомендуется ограничить контакты и пребывание в публичных местах, избегать общественного транспорта.

Планируется, что эти меры будут действовать четыре недели.

Норвегия начала усиливать меры по сдерживанию эпидемии еще на прошлой неделе, введя правила и рекомендации по поводу встреч дома, работы заведений и проведения массовых мероприятий. Среди прочего, заведения питания, парикмахерские и некоторые другие должны записывать контакты клиентов, в публичных местах и транспорте рекомендовали носить маски и соблюдать дистанцию, спортзалы и бассейны попросили ограничить количество участников групповых занятий.

Норвегия по количеству подтвержденных случаев штамма "Омикрон" остается на первом месте в континентальной Европе, известно уже о 958 больных, пишет Politico.

По прогнозу Института общественного здоровья, штамм "Омикрон" уже в декабре существенно увеличит количество случаев заражения и госпитализаций. Считается, что по самому худшему сценарию, без мер сдерживания, страна с населением около 5,3 млн может выйти на показатели более 100 000 заражений ежесуточно.

Норвегия на днях зарегистрировала новые максимумы заражений за все время пандемии – более 6000 в сутки. Показатели госпитализаций пока не растут.