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Глава МЗС Німеччини розкритикувала Росію за кліматичне вето в ООН

Вівторок, 14 грудня 2021, 19:23

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у вівторок розкритикувала Росію за блокування зусиль ООН у боротьбі зі зміною клімату.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації DW.

Росія, яка є постійним членом Ради Безпеки ООН і таким чином має право вето, перешкодила ухваленню ключової резолюції щодо боротьби зі зміною клімату. 

Москва виправдовувала цей крок, стверджуючи, що ця пропозиція надійшла від країн, які завдали найбільшої шкоди клімату, і тепер домагаються санкцій проти тих, хто завдав набагато менше шкоди.

Бербок висловила жаль через російське вето, назвавши зміну клімату "рушійною силою" насильства в районах, які й так нестабільні.

У понеділок Росія наклала вето на першу у своєму роді резолюцію Ради безпеки ООН, в якій зміна клімату розглядається як загроза міжнародному миру та безпеці.

12 членів Ради Безпеки проголосували за ухвалення резолюції, Китай утримався, а Індія та Росія проголосували проти.

Противники резолюції заявили, що в ООН вже є органи, які займаються вирішенням проблеми зміни клімату, і це питання не входить до порядку денного Ради Безпеки, оскільки може стати там політизованим.

Бербок сказала, що це питання повністю входить до компетенції Ради безпеки ООН, тому що "ми бачимо в усьому світі, наскільки сильно кліматична криза загострює конфлікти".

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