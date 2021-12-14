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Укр / Рус

Глава МИД Германии раскритиковала Россию за климатическое вето в ООН

Вторник, 14 декабря 2021, 19:23

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник подвергла критике Россию за блокирование усилий ООН в борьбе с изменением климата.

Как сообщает "Европейская правда", об этом идет речь в публикации DW.

Россия, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН и таким образом имеющая право вето, помешала принятию ключевой резолюции по борьбе с изменением климата.

Москва оправдывала этот шаг, утверждая, что это предложение поступило от стран, нанесших наибольший ущерб климату, и которые теперь добиваются санкций против тех, кто нанес гораздо меньше ущерба.

Бербок выразила сожаление по поводу российского вето, назвав изменение климата "движущей силой" насилия в районах, которые и так нестабильны.

В понедельник Россия ветировала первую в своем роде резолюцию Совета безопасности ООН, в которой изменение климата рассматривается как угроза международному миру и безопасности.

12 членов Совбеза проголосовали за принятие резолюции, Китай воздержался, а Индия и Россия проголосовали против.

Противники резолюции заявили, что у ООН уже есть органы, занимающиеся решением проблемы изменения климата, и этот вопрос не входит в повестку дня Совета Безопасности, поскольку может стать там политизированным.

Бербок сказала, что этот вопрос полностью входит в компетенцию Совбеза ООН, потому что "мы видим во всем мире, насколько сильно климатический кризис обостряет конфликты".

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