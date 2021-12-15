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У Німеччині пройшли обшуки через плани антивакцинаторів вбити місцевого прем’єра

Середа, 15 грудня 2021, 10:28

У середу німецька поліція провела обшуки в кількох місцях у східній землі Саксонія в рамках розслідування змови, спрямованої на вбивство прем'єр-міністра штату Міхаеля Кречмера антивакцинаторами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Обшуки в місті Дрездені були спрямовані на окремих членів групи в Telegram, де обговорювалися плани вбивства у зв’язку з земельними обмеженнями через коронавірус.

Група "Dresden Offlinevernetzung", або Дрезденська офлайнова мережа, потрапила в поле зору влади після розслідування, опублікованого минулого тижня телекомпанією ZDF.

Звіт ZDF показав, що учасники групи Telegram говорили про вбивство представників уряду Саксонії на зустрічах у Дрездені.

Спецпідрозділи взяли участь у рейдах у середу, розпочатих після заяв членів групи у Telegram, з яких випливало, що вони можуть володіти холодною зброєю та арбалетами.

У Саксонії, яка займає друге місце за рівнем нових випадків коронавірусу в Німеччині та має найнижчий рівень вакцинації, останніми тижнями протестували противники обмежень щодо коронавірусу.

Минулого місяця група протестувальників провела зібрання з запаленими факелами біля будинку міністра внутрішніх справ Саксонії, що розглядалося як непряма загроза насильства проти неї.

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Німеччина
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