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Укр / Рус
Укр / Рус

В Германии прошли обыски из-за планов антивакцинаторов убить местного премьера

Среда, 15 декабря 2021, 10:28

В среду немецкая полиция провела обыски в нескольких местах в восточной земле Саксония в рамках расследования сговора, направленного на убийство премьер-министра штата Михаэля Кречмера антивакцинаторами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Обыски в Дрездене были направлены на отдельных членов группы в Telegram, где обсуждались планы убийства в связи с земельными ограничениями из-за коронавируса.

Группа "Dresden Offlinevernetzung", или Дрезденская офлайновая сеть, попала в поле зрения властей после расследования, опубликованного на прошлой неделе телекомпанией ZDF.

Отчет ZDF показал, что участники группы в Telegram говорили об убийстве представителей правительства Саксонии на встречах в Дрездене.

Спецподразделения приняли участие в рейдах в среду, начатых после заявлений членов группы в Telegram, из которых следовало, что они могут владеть холодным оружием и арбалетами.

В Саксонии, которая занимает второе место по уровню новых случаев коронавируса в Германии и имеет самый низкий уровень вакцинации, в последние недели протестовали противники ограничений по коронавирусу.

В прошлом месяце группа протестующих провела собрание с зажженными факелами у здания министра внутренних дел Саксонии, что рассматривалось как косвенная угроза насилия против нее.

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Германия
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