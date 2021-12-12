G7 попереджає Росію про серйозні наслідки у випадку вторгнення в Україну

Країни "Групи семи" попередили Росію у неділю про серйозні наслідки, якщо президент Владімір Путін нападе на Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у проєкті заяви, текст якої наводить Reuters.

На зустрічі в Ліверпулі делегати G7 заявили, що вони єдині у своєму засудженні нарощування військової могутності Росії біля кордонів України і закликали Москву до деескалації.

"Росія не повинна сумніватися в тому, що подальша військова агресія проти України матиме величезні наслідки та серйозну ціну", - йдеться у проєкті заяви.

"Ми підтверджуємо нашу непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України, а також право будь-якої суверенної держави визначати своє майбутнє", - наголошується у заяві.

У G7 входять Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Канада та США, а також представник Європейського Союзу.

"Ми закликаємо Росію до деескалації, використовувати дипломатичні канали та дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань щодо прозорості військової діяльності. Ми підтверджуємо нашу підтримку зусиль Франції та Німеччини у нормандському форматі для досягнення повного виконання Мінських угод з метою врегулювання конфлікту на сході України", - йдеться у проєкті.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що сказав президенту Росії Владіміру Путіну, що Кремль заплатить "жахливу ціну" і зіткнеться з руйнівними економічними наслідками, якщо вторгнеться в Україну.

Як повідомлялося, 7 грудня відбулися переговори президентів РФ та США. На них Путін висунув нову вимогу, виконання якої має лишити Україну поза НАТО. Втім наразі він не має згоди Заходу на її виконання.

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