Президент Еврокомиссии: ЕС готов усилить санкции за новую агрессию РФ против Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о полной поддержке Украины Евросоюзом и готовности расширять санкции против РФ за новые агрессивные действия.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила 15 декабря.

"Любые дальнейшие агрессивные действия против Украины будут стоить России очень дорого. Мы можем увеличить и расширить уже существующие санкции или одобрить новые, если потребуется", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

The EU fully supports Ukraine in the face of the Russian aggression.



Any further aggressive acts against Ukraine will have massive costs for Russia.



We can scale up and expand existing sanctions or adopt additional ones, if needed. pic.twitter.com/Ljz921MpJp