Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Президент Еврокомиссии: ЕС готов усилить санкции за новую агрессию РФ против Украины

Среда, 15 декабря 2021, 10:57

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о полной поддержке Украины Евросоюзом и готовности расширять санкции против РФ за новые агрессивные действия.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила 15 декабря.

"Любые дальнейшие агрессивные действия против Украины будут стоить России очень дорого. Мы можем увеличить и расширить уже существующие санкции или одобрить новые, если потребуется", - отметила Урсула фон дер Ляйен. 

Напомним, 15 декабря в Брюсселе пройдет саммит "Восточного партнерства". Представляющий на нем Украину Владимир Зеленский в рамках этой поездки должен встретиться также с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Читайте также
ЕС официально ввел санкции против российского ЧВК "Вагнера": кто в списке

13 декабря  министры иностранных дел ЕС договорились, что любая агрессия России против Украины приведет к экономическим санкциям против Москвы.

Напомним, на выходных появилось заявление стран "Группы семи" с предупреждением для РФ о серьезных последствиях, если президент Владимир Путин нападет на Украину.

Об угрозах, с которыми очень скоро может столкнуться Украина на фоне вероятных переговоров стран Запада с Россией, читайте в статье: Нормандия от Байдена: что изменит и чем грозит вступление США в переговоры по Донбассу.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Еврокомиссия Россия санкции
powered by lun.ua

Статьи

Мировой торговле оказали услугу: чем важна для Украины новая инициатива ВТО

Впервые за 24 года ВТО сделала важный шаг к упорядочению международной торговли услугами. И это очень важно для Украины (укр.)
15 декабря 2021 — Анжела Махинова, Виктория Мыкуляк, Sayenko Kharenko

Не только НАТО: как Украине усилить сотрудничество с ЕС в сфере безопасности

На какую помощь ЕС может рассчитывать Украина? И может ли в этом быть полезен формат "Восточного партнерства"? (укр.)
15 декабря 2021 — Марианна Фахурдинова, Центр "Нова Європа"

Безопасность важнее торговли: как изменились внешнеполитические приоритеты украинцев

Украинцы не видят альтернатив европейскому курсу. Однако за 2021 год выросла поддержка членства в НАТО, в то время как в ЕС – незначительно просела (укр.)
14 декабря 2021 — Центр "Нова Європа"