Як Євросоюз може посилити безпекову ситуацію в Україні

Україна вже восьмий рік перебуває у стані війни з Росією. Одночасно втягнутими у конфлікти є майже усі країни "Східного партнерства" (СхП).

Попри це, Євросоюз досі не спромігся виробити власні інструменти гарантування безпеки у регіоні. Тож Україна зацікавлена у розвитку тіснішої співпраці з Євросоюзом у сфері військової безпеки, а також у більшому залученні ЄС до врегулювання конфлікту.

Про те, на яку безпекову допомогу ЄС може розраховувати Україна і чи зможе Євросоюз замінити НАТО у ролі ключового безпекового партнера, читайте в статті Маріанни Фахурдінової з Центру "Нова Європа" Не лише НАТО: як Україні поглибити безпекову співпрацю з ЄС.

ЄС суттєво просунувся вперед у безпековій інтеграції з моменту активізації ідеї розвитку власних оборонних спроможностей у 2014 році.

Втім, у союзі досі бракує цілісного бачення цього процесу, а наявність великої кількості структур, програм та інструментів призводить до розпорошення зусиль та ресурсів.

В самому Євросоюзі наголошують на тому, що його безпекові проєкти лише доповнюють трансатлантичну співпрацю, і приділяють більше уваги цивільній, а не військовій безпеці.

Саме тому НАТО має залишатися ключовим партнером України у безпековій сфері.

Аналіз співпраці ЄС з державами-партнерами у безпековій сфері (Норвегія, Велика Британія, Балкани, Грузія та Молдова) показав, що досліджувані країни мають відмінні та почасти унікальні формати такої співпраці з ЄС.

Тож Україна може лобіювати надання індивідуальних безпекових інструментів з боку ЄС.

Наприклад, пропонувати розгортання військової дорадчо-тренувальної місії Євросоюзу в Україні або призначення спеціального представника ЄС щодо Криму (Донбасу).

Розширення окремих положень Угоди про асоціацію та мандата EUAM на військових вимір безпекової політики сприяло б посиленню співпраці України та ЄС у сфері безпеки.

Альтернативним варіантом розширенню повноважень EUAM може бути створення військової дорадчо-тренувальної місії ЄС, щодо якої Україні варто продовжувати переговори з ЄС.

Україна також могла б запропонувати ідею започаткувати з ЄС діалог щодо об’єднання місій в Україні, Молдові та Грузії в одну задля ефективнішої взаємодії трьох країн.

Детальніше про безпекові можливості для України, які можна отримати у співпраці з Євросоюзом, – у матеріалі Маріанни Фахурдінової Не лише НАТО: як Україні поглибити безпекову співпрацю з ЄС.