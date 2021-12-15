Як Євросоюз може посилити безпекову ситуацію в Україні
Середа, 15 грудня 2021, 14:53
Україна вже восьмий рік перебуває у стані війни з Росією. Одночасно втягнутими у конфлікти є майже усі країни "Східного партнерства" (СхП).
Попри це, Євросоюз досі не спромігся виробити власні інструменти гарантування безпеки у регіоні. Тож Україна зацікавлена у розвитку тіснішої співпраці з Євросоюзом у сфері військової безпеки, а також у більшому залученні ЄС до врегулювання конфлікту.
Про те, на яку безпекову допомогу ЄС може розраховувати Україна і чи зможе Євросоюз замінити НАТО у ролі ключового безпекового партнера, читайте в статті Маріанни Фахурдінової з Центру "Нова Європа" Не лише НАТО: як Україні поглибити безпекову співпрацю з ЄС.
ЄС суттєво просунувся вперед у безпековій інтеграції з моменту активізації ідеї розвитку власних оборонних спроможностей у 2014 році.
Втім, у союзі досі бракує цілісного бачення цього процесу, а наявність великої кількості структур, програм та інструментів призводить до розпорошення зусиль та ресурсів.
В самому Євросоюзі наголошують на тому, що його безпекові проєкти лише доповнюють трансатлантичну співпрацю, і приділяють більше уваги цивільній, а не військовій безпеці.
Саме тому НАТО має залишатися ключовим партнером України у безпековій сфері.
Аналіз співпраці ЄС з державами-партнерами у безпековій сфері (Норвегія, Велика Британія, Балкани, Грузія та Молдова) показав, що досліджувані країни мають відмінні та почасти унікальні формати такої співпраці з ЄС.
Тож Україна може лобіювати надання індивідуальних безпекових інструментів з боку ЄС.
Наприклад, пропонувати розгортання військової дорадчо-тренувальної місії Євросоюзу в Україні або призначення спеціального представника ЄС щодо Криму (Донбасу).
Розширення окремих положень Угоди про асоціацію та мандата EUAM на військових вимір безпекової політики сприяло б посиленню співпраці України та ЄС у сфері безпеки.
Альтернативним варіантом розширенню повноважень EUAM може бути створення військової дорадчо-тренувальної місії ЄС, щодо якої Україні варто продовжувати переговори з ЄС.
Україна також могла б запропонувати ідею започаткувати з ЄС діалог щодо об’єднання місій в Україні, Молдові та Грузії в одну задля ефективнішої взаємодії трьох країн.
Детальніше про безпекові можливості для України, які можна отримати у співпраці з Євросоюзом, – у матеріалі Маріанни Фахурдінової Не лише НАТО: як Україні поглибити безпекову співпрацю з ЄС.