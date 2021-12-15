Как Евросоюз может укрепить ситуацию с безопасностью в Украине

Украина уже восьмой год находится в состоянии войны с Россией. Одновременно вовлечены в конфликты почти все страны "Восточного партнерства" (СХП).

Несмотря на это, Евросоюз до сих пор не смог выработать собственные инструменты обеспечения безопасности в регионе. Украина заинтересована в развитии более тесного сотрудничества с Евросоюзом в сфере военной безопасности, а также в большем вовлечении ЕС в урегулирование конфликта.

О том, на какую помощь ЕС может рассчитывать Украина и сможет ли Евросоюз заменить НАТО в роли ключевого партнера безопасности, читайте в статье Марианны Фахурдиновой из Центра "Новая Европа" Не только НАТО: как Украине усилить сотрудничество с ЕС в сфере безопасности.

ЕС существенно продвинулся вперед в интеграции безопасности с момента активизации идеи развития собственных оборонных возможностей в 2014 году.

Впрочем, в союзе до сих пор не хватает целостного видения этого процесса, а наличие большого количества структур, программ и инструментов приводит к распылению усилий и ресурсов.

В самом Евросоюзе подчеркивают, что его проекты в сфере безопасности только дополняют трансатлантическое сотрудничество, и уделяют больше внимания гражданской, а не военной безопасности.

Поэтому НАТО должен оставаться ключевым партнером Украины в сфере безопасности.

Анализ сотрудничества ЕС с государствами-партнерами в сфере безопасности (Норвегия, Великобритания, Балканы, Грузия и Молдова) показал, что исследуемые страны имеют отличные и отчасти уникальные форматы такого сотрудничества с ЕС.

Поэтому Украина может лоббировать предоставление индивидуальных инструментов безопасности со стороны ЕС.

Например, предлагать развертывание военной совещательно-тренировочной миссии Евросоюза в Украине или назначение специального представителя ЕС по Крыму (Донбассу).

Расширение отдельных положений Соглашения об ассоциации и мандата EUAM на военное измерение политики безопасности способствовало бы усилению сотрудничества Украины и ЕС в данной сфере.

Альтернативой расширению полномочий EUAM может служить создание военной совещательно-тренировочной миссии ЕС, по которой Украине следует продолжать переговоры с ЕС.

Украина также могла бы предложить идею начать с ЕС диалог по объединению миссий в Украине, Молдове и Грузии в одну для более эффективного взаимодействия трех стран.

Подробнее о возможностях для Украины, которые можно получить в сотрудничестве с Евросоюзом, – в материале Марианны Фахурдиновой Не только НАТО: как Украине усилить сотрудничество с ЕС в сфере безопасности.