Канцлер Німеччини: РФ заплатить високу ціну за вторгнення до України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову застеріг Росію від порушення українських кордонів і пообіцяв єдність Євросоюзу в цьому питанні.

Про це він сказав у своїй першій урядовій промові у Бундестазі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Finanzen.net.

"Цими днями ми також з великим занепокоєнням дивимося на ситуацію з безпекою на російсько-українському кордоні", - сказав Шольц.

"Якщо не всі зрозуміли, дозвольте мені повторити те, що казала моя попередниця: за будь-яке порушення територіальної цілісності доведеться заплатити високу ціну. І ми будемо тут говорити одним голосом з нашими європейськими партнерами та нашими трансатлантичними союзниками", - наголосив він.

Очікується, що такий сигнал зробить саміт глав держав і урядів Європейського Союзу в четвер.

При цьому Шольц дав зрозуміти Росії, що німецька сторона готова до "конструктивного діалогу". На тлі своєї історії Німеччина, за його словами, повинна бути готова все частіше намагатися прийти до порозуміння, щоб вирватися зі спіралі ескалації, як це було, наприклад, у випадку з Нормандським процесом.

"Але це не можна неправильно розуміти як нову німецьку Ostpolitik. Ostpolitik може бути лише європейською Ostpolitik в об'єднаній Європі", - сказав Шольц.

Як повідомлялося, провідні країни Європейського Союзу чинять опір планам швидкої розробки конкретних санкцій та інших покарань для Росії, якщо вона вторгнеться в Україну. Німеччина, Франція, Італія та Іспанія хочуть зараз зосередитися на діалозі з Москвою, перш ніж розробляти болісні економічні заходи.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.