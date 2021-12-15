Шістьох євродепутатів покарали за відсутність ковід-сертифіката

Шість депутатів Європарламенту потрапили під санкції за недотримання правил щодо доступу до будівлі парламенту, для чого віднедавна потрібен цифровий ковід-сертифікат.

Про це, яки пише "Європейська правда", йдеться у матеріалі видання Brussels Times.

З 3 листопада 2021 року вимога пред’явити цифровий сертифікат ЄС про COVID-19 для доступу до будівель парламенту в усіх трьох місцях – Страсбурзі (його офіційне місце перебування), Брюсселі та Люксембурзі – була поширена на "всіх людей, які бажають увійти". Усі шість євродепутатів порушили це правило, заявив у середу під час пленарного засідання у Страсбурзі президент ЄП Давід Сассолі.

"Порушення правил медичного пропуску для проходження до парламенту є серйозним актом не лише тому, йдеться про порушення правил, які ми самі встановили, але й тому, що це ставить під загрозу здоров’я євродепутатів та інших людей, які присутні в будівлях парламенту", - сказав Сассолі.

Рішення вимагати сертифікат для доступу у будівлі ЄП було оскаржене кількома євродепутатами та співробітниками Європейського парламенту, але голова першої інстанції Суду ЄС закрив справу наприкінці листопада, доки не буде винесено рішення по суті.

Цей сертифікат – приймаються як цифрові, так і паперові сертифікати – підтверджує, що людина або повністю вакцинована, має імунітет після одужання від COVID-19 або може показати негативний результат ПЛР-тесту, проведений протягом останніх 48 годин у Бельгії, Люксембургу чи Франції.

Покарання, що накладаються на депутатів Європарламенту, залежать від того, чи є правопорушення разовими чи повторюваними, і варіюються від простого попередження до зняття добової зарплати на строк від двох до семи днів.

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