Шесть евродепутатов наказали за отсутствие ковид-сертификата

Шесть депутатов Европарламента попали под санкции за несоблюдение правил доступа к зданию парламента, для чего с недавних пор нужен цифровой ковид-сертификат.

Об этом, как пишет "Европейская правда", идет речь в материале издания Brussels Times.

С 3 ноября 2021 года требование предъявить цифровой ковид-сертификат ЕС для доступа в здания Европарламента во всех трех местах – Страсбурге (его официальное место пребывания), Брюсселе и Люксембурге – было распространено на "всех людей, желающих войти". Все шесть евродепутатов нарушили это правило, заявил в среду во время пленарного заседания в Страсбурге президент ЕП Давид Сассоли.

"Нарушение правил медицинского пропуска для прохождения в парламент является серьезным актом не только потому, что речь идет о нарушении правил, которые мы сами установили, но и потому, что это ставит под угрозу здоровье евродепутатов и других людей, присутствующих в зданиях парламента", - сказал Сассоли.

Решение требовать сертификат для доступа в здания ЕП было обжаловано несколькими евродепутатами и сотрудниками Европейского парламента, но глава первой инстанции Суда ЕС закрыл дело в конце ноября, пока не будет принято решение по существу.

Этот сертификат – принимаются как цифровые, так и бумажные варианты – подтверждает, что человек полностью вакцинирован, имеет иммунитет после выздоровления от COVID-19 или может показать отрицательный результат ПЦР-теста, проведенный в течение последних 48 часов в Бельгии, Люксембурге или Франции.

Наказания, налагаемые на депутатов Европарламента, зависят от того, являются ли правонарушения разовыми или повторяющимися, и варьируются от простого предупреждения до снятия суточной зарплаты на срок от двух до семи дней.

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