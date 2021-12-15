Зеленський пропонує зібрати саміт з президентами Азербайджану і Туреччини в Києві
Президент Володимир Зеленський запропонував провести в лютому в Києві саміт за участю лідерів України, Азербайджану та Туреччини.
Як повідомляє "Європейська правда" з посилання на пресслужбу глави держави, про це йшлося на зустрічі Зеленського з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим в Брюсселі.
Зеленський нагадав, що в лютому 2022-го відзначатиметься 30-річчя встановлення дипломатичних відносин України з Азербайджаном і Туреччиною.
З огляду на це він запропонував провести в лютому в Києві саміт за участю лідерів трьох держав.
Володимир Зеленський також акцентував увагу на транспортно-логістичному потенціалі співпраці між країнами, зокрема на необхідності активізації роботи для реалізації транзиту вантажів за маршрутом Європа - Кавказ - Азія з використанням залізничного та морського транспорту.
Зеленський також звернувся щодо можливості долучення Азербайджану до процесу звільнення незаконно утримуваних Росією осіб.
"Питання звільнення громадян України, передусім кримських татар, яких незаконно утримують у Росії, є одним з моїх ключових пріоритетів. Буду вдячний вам за можливу допомогу у просуванні цього питання", - цитує пресслужба Зеленського.
Президент України перебуває в Брюсселі для участі 15 грудня у саміті "Східного партнерства".
Детальніше про "Східне партнерство" - у відеоблозі від "Європейської правди".
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