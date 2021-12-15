Зеленский предлагает собрать саммит с президентами Азербайджана и Турции в Киеве

Президент Владимир Зеленский предложил провести в феврале в Киеве саммит с участием лидеров Украины, Азербайджана и Турции.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом шла речь на встрече Зеленского с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе.

Зеленский напомнил, что в феврале 2022 года будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений Украины с Азербайджаном и Турцией.

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Учитывая это, он предложил провести в феврале в Киеве саммит с участием лидеров трех государств.

Владимир Зеленский также акцентировал внимание на транспортно-логистическом потенциале сотрудничества между странами, в частности, на необходимости активизации работы для реализации транзита грузов по маршруту Европа - Кавказ - Азия с использованием железнодорожного и морского транспорта.

Зеленский также обратился к возможности присоединения Азербайджана к процессу освобождения незаконно удерживаемых Россией лиц.

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"Вопрос освобождения граждан Украины, прежде всего крымских татар, которые незаконно содержатся в России, является одним из моих ключевых приоритетов. Буду благодарен вам за возможную помощь в продвижении этого вопроса", - цитирует пресс-служба Зеленского.

Президент Украины находится в Брюсселе для участия 15 декабря в саммите "Восточного партнерства".

Детальнее о "Восточном партнерстве" - в видеоблоге от "Европейской правды".

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