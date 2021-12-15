Молдова і ЄС затвердили угоду про 60 млн євро для виходу з газової кризи

Молдова і Євросоюз підписали у Брюсселі угоду про виділення гранту у розмірі 60 млн євро, щоб допомогти Кишиневу впоратися з енергетичною кризою.

Про це повідомив міністр закордонних справ та європейської інтеграції Ніку Попеску, пише "Європейська правда".

Попеску підписав угоду зі сторони Молдови, в той час як підпис зі сторони ЄС поставив єврокомісар з питань політики сусідства та розширення Олівер Варгеї.

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"Допомога, яку надає Євросоюз, говорить про те, що у нас є справжні друзі та міжнародна довіра до нашого уряду, який приносить конкретні вигоди громадянам країни", - написав Попеску на своїй сторінці у Facebook.

Президент Молдови Мая Санду розповіла на своїй Facebook-сторінці, що це грантова допомога, яку не потрібно повертати. Гроші надійдуть до бюджету країни до кінця цього року. "Підтримка ЄС допоможе нам зменшити витрати громадян на опалення та зміцнити енергетичну безпеку", - зазначила Санду.

Європейська комісія наприкінці жовтня виділила Молдові 60 мільйонів євро на подолання кризи, яка виникла у країні у зв’язку з дефіцитом газу та складними переговорами з "Газпромом".

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29 жовтня Молдова досягла домовленості з російським "Газпромом" щодо продовження попереднього контракту на поставки на 5 років на основі формули ціни газу, запропонованої Кишиневом.

До цього уряд Молдови 22 жовтня схвалив режим надзвичайного стану терміном на 30 днів через сформовану в країні ситуацію у сфері енергетики.

Молдова протягом кількох днів вперше в історії закуповувала газ з альтернативних джерел, а не в "Газпрому".

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