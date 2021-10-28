Росія використала газ як зброю проти Молдови - Боррель

Глава дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель заявив, що Молдова стала жертвою спроб Росії використати природний газ для залякування свого сусіда.

Як пише Reuters, про це Боррель сказав на пресконференції з прем'єр-міністром Молдови Наталією Гаврилицею у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"У глобальному масштабі зростання цін у всьому світі не є наслідком використання постачань газу як зброя, але у випадку Молдови – так", - сказав Боррель.

Кремль у середу заперечував, що російська компанія використала газові переговори з Кишиневом для досягнення політичних поступок, але Боррель відкинув цей аргумент.

"У разі Молдови необхідно враховувати політичні характеристики… це різке цінове підвищення, пов'язане з політичними проблемами, яке потребує нашої підтримки", - сказав Боррель, маючи на увазі 60 мільйонів євро допомоги від ЄС для Молдови.

Гаврилиця сказала, що чиновники Молдови продовжують переговори з "Газпромом" у Санкт-Петербурзі і вона сподівається на "доступний" довгостроковий контракт.

Нагадаємо, уряд Молдови 22 жовтня схвалив режим надзвичайного стану терміном на 30 днів через сформовану в країні ситуацію у сфері енергетики.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції зі своїм молдовським колегою Ніколає Попеску у Києві заявив, що Україна співпрацюватиме з Молдовою у питаннях газопостачання.

25 жовтня Молдова вперше за 30 років незалежності придбала природний газ від альтернативного постачальника, а не у Росії. Молдовська державна компанія Energocom підписала контракт з польською компанією PGNiG на мільйон кубометрів природного газу.