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Німецька поліція спалила півтори тонни кокаїну на 270 млн євро

Середа, 15 грудня 2021, 15:49

Поліція німецької землі Баварія заявила в середу, що знищила близько 1,5 тонн кокаїну загальною вартістю близько 270 мільйонів євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Це була найбільша подібна операція баварської поліції.

Управління кримінальної поліції Баварії повідомило, що наркотики спалили у вівторок під суворою охороною на об'єкті в невідомому місці на півдні землі.

Спалювання, яке поліція назвала "Операцією "Снігоплавлення", знищило кокаїн, вилучений під час різних розслідувань за останні роки.

В одному з таких випадків у вересні 2017 року працівники 10 баварських супермаркетів знайшли майже 200 кілограмів наркотиків. Вони були заховані в ящиках з бананами.

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Німеччина
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