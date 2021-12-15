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Немецкая полиция сожгла полторы тонны кокаина на 270 млн евро

Среда, 15 декабря 2021, 15:49

Полиция немецкой земли Бавария заявила в среду, что уничтожила около 1,5 тонны кокаина общей стоимостью около 270 миллионов евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Это была крупнейшая подобная операция баварской полиции.

Управление криминальной полиции Баварии сообщило, что наркотики сожгли во вторник под строжайшей охраной на объекте в неизвестном месте на юге земли.

Сжигание, которое полиция назвала "Операцией "Снегоплавление", уничтожило кокаин, изъятый ​​в ходе различных расследований за последние годы.

В одном из таких случаев в сентябре 2017 года работники 10 баварских супермаркетов обнаружили почти 200 килограммов наркотиков. Они были спрятаны в ящиках с бананами.

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Германия
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