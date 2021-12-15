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Зеленський: "Північний потік-2" - серйозний інструмент Берліна для розмови з Росією

Середа, 15 грудня 2021, 20:39

Президент Володимир Зеленський розраховує, що канцлер Німеччини Олаф Шольц використає "Північний потік-2" як важіль впливу на Росію для припинення війни на Донбасі. 

Про це він сказав після саміту "Східного партнерства" в середу в Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми сьогодні говорили з канцлером Шольцом щодо "Північного потоку-2"... Це дуже серйозний інструмент для розмови з Російською Федерацією.  І я вважаю, дуже справедливий інструмент, який сьогодні перебуває в руках деяких лідерів Європи, де канцлер Шольц відіграє активну, одну з найважливіших ролей", - сказав Зеленський. 

За словами президента України, газопровід здатен стати дієвим важелем для тиску на Росію.

"Я б завдяки такому інструменту, ми з ним говорили, міг би організувати зустріч з президентом Росії, де якісь зрушення в виконанні того самого Мінська чи інші кроки для завершення військового конфлікту на Сході могли б бути вирішені", - додав Зеленський.

Однак наприкінці глава держави підкреслив, що він не впевнений, що Шольц його почує. 

У листопаді Федеральне мережеве агентство Німеччини тимчасово зупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як оператора російського газопроводу "Північний потік-2". Через це рішення про введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" затягується.

12 грудня глава МЗС Німеччини Анналена Бербок висловилася проти швидкого введення в експлуатацію "Північного потоку-2". Вона підкреслила, що трубопровід "не відповідає вимогам європейського енергетичного законодавства, і що питання безпеки все ще залишаються на порядку денному".

У Білому домі заявляли, що "Північний потік-2" є важелем тиску Заходу на російського президента Владіміра Путіна на тлі можливого вторгнення в Україну, а не навпаки.

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Зеленський Північний потік-2
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