Нідерландському депутату наказали видалити пости, де він порівняв ковідні обмеження з Голокостом

Нідерландському депутату правих поглядів Тьєррі Боде судовим рішенням наказали видалити пости в соцмережах, у яких він порівняв жорсткіші коронавірусні обмеження для нещеплених з репресіями нацистів щодо євреїв.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Тьєррі Боде, лідер партії "Форум за демократію", в серії постів у соцмережах в листопаді порівнював обмеження для невакцинованих громадян з утисками євреїв нацистами. Серед іншого, він опублікував фото з концтабору із підписом "Як можна не помічати, що історія повторюється?", а також - що невакциновані стали "новими євреями", а ті, хто запроваджує обмеження залежно від вакцинаційного статусу, поводяться як нацисти.

Публікації розлютили єврейські асоціації та людей, які пережили Голокост, проти депутата подали позов за применшення масштабів трагедії Голокосту.

Суд визнав дії депутата такими, що безпідставно ображають жертв Голокосту і їхніх рідних та зобов’язав Боде протягом 48 годин видалити публікації, а за кожен день невиконання рішення сплачувати штраф у розмірі 25 тисяч євро. Також йому заборонили публікувати фотографії-відсилки до Голокосту під час дебатів щодо карантинних обмежень.

Адвокат Боде наполягав, що той не хотів нікого образити, а лише застерігав, до чого можуть призвести обмеження для нещеплених.

Сам він назвав рішення суду "божевільним" і заявив, що подаватиме апеляцію.

Нагадаємо, Тьєррі Боде очолював кампанію проти Угоди про асоціацію між ЄС і Україною та був одним з ініціаторів референдуму у Нідерландах.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.