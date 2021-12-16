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Нидерландскому депутату приказали удалить посты, где он сравнил ковидные ограничения с Холокостом

Четверг, 16 декабря 2021, 09:45

Нидерландскому депутату правых взглядов Тьерри Боде судебным решением приказали удалить посты в соцсетях, в которых он сравнил более жесткие коронавирусные ограничения для непривитых с репрессиями нацистов в отношении евреев.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Тьерри Боде, лидер партии "Форум за демократию", в серии постов в соцсетях в ноябре сравнивал ограничения для невакцинированных граждан с притеснениями евреев нацистами. Среди прочего, он опубликовал фото из концлагеря с подписью "Как можно не замечать, что история повторяется?", а также что невакцинированные стали "новыми евреями", а вводящие ограничения в зависимости от вакцинационного статуса ведут себя как нацисты.

Публикации разозлили еврейские ассоциации и людей, переживших Холокост, против депутата подали иск за умаление масштабов трагедии Холокоста.

Суд признал действия депутата безосновательно оскорбляющими жертв Холокоста и их родных и обязал Боде в течение 48 часов удалить публикации, а за каждый день невыполнения решения платить штраф в размере 25 тысяч евро. Также ему запретили публиковать фотографии-отсылки к Холокосту во время дебатов по карантинным ограничениям.

Адвокат Боде настаивал, что тот не хотел никого обидеть, а лишь предостерег, к чему могут привести ограничения для непривитых.

Сам он назвал решение суда "безумным" ​​и заявил, что будет подавать апелляцию.

Напомним, Тьерри Боде возглавлял кампанию против Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной и был одним из инициаторов референдума в Нидерландах.

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