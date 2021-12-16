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Парламент Болгарії заборонив підвищення цін на енергоносії для населення

Четвер, 16 грудня 2021, 10:31

Парламент Болгарії ввів мораторій на підвищення цін на електроенергію для населення, центральне опалення та водопостачання до кінця березня 2022 року.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Рішення підтримала новостворена правляча коаліція, але запропонувала опозиційна партія ГЕРБ колишнього прем’єр-міністра Бойка Борисова.

Болгарський енергетичний ринок є напіврегульованим. Усі компанії купують електроенергію на енергетичній біржі, але ціни для домогосподарств регулюються адміністративно і будуть лібералізовані в 2025 році.

Болгарський енергетичний регулятор нещодавно схвалив підвищення цін на електроенергію для побутових споживачів на 11,5% і на центральне опалення на 12,8%. Це рішення було швидко проголосовано болгарським парламентом без обговорення, що призвело до правового хаосу, і спочатку мораторій був прийнятий без терміну. Потім законодавці повернулися до старих цін на енергоносії, що є незаконними.

"Виявилося, що ми зробили помилку", – сказав Драгомір Стойнев з Болгарської соціалістичної партії під час панельної дискусії. Пізніше депутати ухвалили термін дії мораторію на підвищення цін з 16 грудня до 31 березня 2022 року.

Болгарський парламент повинен буде виправити інші помилки у своєму першому рішенні новим голосуванням щодо цін на енергоносії.

Депутати також мають вирішити, як компенсувати витрати електророзподільним компаніям та підприємствам, які забезпечують централізоване теплопостачання.

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Болгарія
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