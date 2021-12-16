Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Парламент Болгарии запретил повышение цен на энергоносители для населения

Четверг, 16 декабря 2021, 10:31

Парламент Болгарии ввел мораторий на повышение цен на электроэнергию для населения, центральное отопление и водоснабжение до конца марта 2022 года.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Решение поддержала созданная правящая коалиция, но предложила оппозиционная партия ГЕРБ бывшего премьер-министра Бойко Борисова.

Болгарский энергетический рынок является полурегулируемым. Все компании покупают электроэнергию на энергетической бирже, но цены для домохозяйств регулируются административно и будут либерализированы в 2025 году.

Болгарский энергетический регулятор недавно одобрил повышение цен на электроэнергию для бытовых потребителей на 11,5% и центральное отопление на 12,8%. Это решение было быстро проголосовано болгарским парламентом без обсуждения, что привело к правовому хаосу, и поначалу мораторий был принят без срока. Затем законодатели вернулись к старым ценам на незаконные энергоносители.

"Оказалось, что мы совершили ошибку", – сказал Драгомир Стойнев из Болгарской социалистической партии во время панельной дискуссии. Позже депутаты приняли срок действия моратория на повышение цен с 16 декабря по 31 марта 2022 года.

Болгарский парламент должен будет исправить другие ошибки в своем первом решении новым голосованием по ценам на энергоносители.

Депутаты также должны решить, как компенсировать затраты электрораспределительным компаниям и предприятиям, обеспечивающим централизованное теплоснабжение.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Болгария
powered by lun.ua

Статьи

Новые пощечины России: что вошло в усиленную крымскую резолюцию ООН

Мы – реалисты, и понимаем, что призывы, обеспокоенность и даже осуждение в тексте резолюций не являются инструментами принуждения для РФ (укр.)
17 декабря 2021 — Татьяна Печончик, Ольга Матюшина, Центр прав человека ZMINA

Нападение на Капитолий: что показало следствие и как защищается Дональд Трамп

Достаточно ли собрано доказательств, чтобы утверждать о причастности предыдущего президента США к попытке захвата власти? (укр.)
17 декабря 2021 — Светлана Ковальчук, для Европейской правды

Признание на перспективу: о чем договаривался Зеленский на саммите в Брюсселе

Локомотивом переговоров стал Киев: они выгодны нашему государству и посвящены намерениям Украины и еще двух стран-партнеров двигаться к вступлению в ЕС (укр.)
16 декабря 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда