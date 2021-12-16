Парламент Болгарии запретил повышение цен на энергоносители для населения

Парламент Болгарии ввел мораторий на повышение цен на электроэнергию для населения, центральное отопление и водоснабжение до конца марта 2022 года.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Решение поддержала созданная правящая коалиция, но предложила оппозиционная партия ГЕРБ бывшего премьер-министра Бойко Борисова.

Болгарский энергетический рынок является полурегулируемым. Все компании покупают электроэнергию на энергетической бирже, но цены для домохозяйств регулируются административно и будут либерализированы в 2025 году.

Болгарский энергетический регулятор недавно одобрил повышение цен на электроэнергию для бытовых потребителей на 11,5% и центральное отопление на 12,8%. Это решение было быстро проголосовано болгарским парламентом без обсуждения, что привело к правовому хаосу, и поначалу мораторий был принят без срока. Затем законодатели вернулись к старым ценам на незаконные энергоносители.

"Оказалось, что мы совершили ошибку", – сказал Драгомир Стойнев из Болгарской социалистической партии во время панельной дискуссии. Позже депутаты приняли срок действия моратория на повышение цен с 16 декабря по 31 марта 2022 года.

Болгарский парламент должен будет исправить другие ошибки в своем первом решении новым голосованием по ценам на энергоносители.

Депутаты также должны решить, как компенсировать затраты электрораспределительным компаниям и предприятиям, обеспечивающим централизованное теплоснабжение.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.