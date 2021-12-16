Швеція перед святами запровадить додаткові обмеження подорожей

Швеція збирається ввести обмеження на поїздки з країн Північної Європи напередодні Різдва через побоювання щодо зростання кількості заражених COVID-19.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у матеріалі The Local.

З 21 грудня люди, які подорожують до Швеції з Норвегії, Данії, Фінляндії та Ісландії, повинні будуть пред’являти дійсний ковід-сертифікат, заявив уряд у четвер.

"Ми спостерігаємо посилене поширення інфекції в Європі, а також у сусідніх країнах, а в Швеції наразі для в’їзду з усіх країн, окрім Північної Європи, потрібен ковід-сертифікат", – сказала прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон.

Згідно з чинними правилами, кожен, хто їде до Швеції, повинен пред’явити сертифікат про вакцинацію країни ЄС або сертифікат про вакцинацію з так званої "схваленої" країни (до таких належить Україна), або негативний тест не старше 72 годин, або підтвердження одужання від COVID-19.

Сьогодні всі, хто подорожує з Данії, Норвегії, Фінляндії та Ісландії, звільнені від цих правил в’їзду, що досі означало, що багато громадян, які не є громадянами ЄС, яким заборонено в’їжджати в Швецію безпосередньо, могли зробити це через одну з північних країн.

Але з 21 грудня ковід-сертифікат почнуть вимагати і для подорожей зі скандинавських країн.

Зараз у Швеції найнижчий рівень нових випадків зараження COVID-19 у скандинавських країнах. Країна має один із найнижчих показників тестування, але також має порівняно низьку кількість госпіталізацій. При цьому кількість нових випадків стрімко зростає і в Швеції.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.