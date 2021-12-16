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Укр / Рус
Укр / Рус

Швеция перед праздниками введет дополнительные ограничения на въезд

Четверг, 16 декабря 2021, 15:05

Швеция собирается ввести ограничения на поездки из стран Северной Европы в канун Рождества из-за опасений роста количества зараженных COVID-19.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале The Local.

С 21 декабря люди, путешествующие в Швецию из Норвегии, Дании, Финляндии и Исландии, должны будут предъявлять действительный ковид-сертификат, заявило правительство в четверг.

"Мы наблюдаем усиленное распространение инфекции в Европе, а также в соседних странах, а в Швеции для въезда из всех стран, кроме Северной Европы, нужен ковид-сертификат", - сказала премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.

Согласно действующим правилам, каждый, кто едет в Швецию, должен предъявить сертификат о вакцинации страны ЕС или сертификат о вакцинации из так называемой "одобренной" страны (к таким относится Украина), или отрицательный тест не старше 72 часов, или подтверждение выздоровления от COVID-19.

Сегодня все путешествующие из Дании, Норвегии, Финляндии и Исландии освобождены от этих правил въезда, что до сих пор означало, что многие граждане, не являющиеся гражданами ЕС, которым запрещено въезжать в Швецию напрямую, могли сделать это через одну из северных стран.

Но с 21 декабря ковид-сертификат потребуется и для путешествий из скандинавских стран.

Сейчас в Швеции самый низкий уровень новых случаев заражения COVID-19 в скандинавских странах. Страна имеет один из самых низких показателей тестирования, но также сравнительно низкое количество госпитализаций. При этом количество новых случаев стремительно растет и в Швеции.

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Швеция
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