У Латвії пройшли обшуки у зв’язку зі справою підсанкційного соратника Путіна

У зв'язку з порушенням міжнародних санкцій та можливим відмиванням грошей у Латвії провели обшуки за декількома адресами, включаючи банк Industra Bank.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

У ході обшуку було знайдено та вилучено документацію, а також низку носіїв даних, які можуть містити інформацію, що має відношення до розслідування та використовуватимуться як докази у кримінальному процесі, що розслідується правоохоронними органами Чехії.

За даними Держполіції Латвії, 8 листопада Управління міжнародного співробітництва Головного управління кримінальної поліції отримало від вищої прокуратури Чехії виданий у жовтні Європейський ордер на розслідування у зв'язку з кримінальним розслідуванням порушень міжнародних санкцій та легалізації злочинно нажитих коштів.

Згідно з поданою постановою, правоохоронна установа Чехії — Національне центральне управління боротьби з організованою злочинністю — розслідує кримінальні справи про передбачувані порушення міжнародних санкцій та відмивання грошей.

Злочин міг бути скоєний громадянином Росії, який проживає в Чеській Республіці, та іншими особами, які принаймні з березня 2015 року і дотепер навмисне порушували міжнародні санкції ЄС, проводячи банківські операції на території Чехії.

Чеські правоохоронні органи підозрюють, що вони переводили кошти до країн ЄС, а також до інших країн під час банківських операцій від імені різних компаній, підконтрольних Аркадію Ротенбергу, який перебуває під міжнародними санкціями.

Особи також підозрюються в ухиленні від сплати податків, отриманих в результаті комерційної діяльності, угод з нерухомістю та ін. Ці незаконні дії вчинили компанії, засновані, зокрема, на Британських Віргінських островах.

8 грудня 2021 року співробітники латвійської Держполіції за сприяння своїх колег із Чехії провели п'ять обшуків на території Латвії. Обшуки були проведені за місцями проживання підозрюваних та у банку Industra Bank.

Раніше, в рамках розслідування, розпочатого Службою державної безпеки, суд дав згоду на конфіскацію приблизно 4 млн євро з рахунків у латвійських банках. За неофіційною інформацією програми Латвійського телебачення De Facto, кримінальні процеси було розпочато за підозрою, що компанії проводили угоди на користь мільярдера Аркадія Ротенберга, який фігурує у списку санкцій США та ЄС.

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