В Латвии прошли обыски в связи с делом подсанкционного соратника Путина

В связи с нарушением международных санкций и возможным отмыванием денег в Латвии провели обыски по нескольким адресам, включая банк Industra Bank.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

В ходе обыска была найдена и изъята документация, а также ряд носителей данных, которые могут содержать информацию, имеющую отношение к расследованию и использоваться в качестве доказательств в уголовном процессе, расследуемом правоохранительными органами Чехии.

По данным Госполиции Латвии, 8 ноября Управление международного сотрудничества Главного управления криминальной полиции получило от высшей прокуратуры Чехии выданный в октябре Европейский ордер на расследование в связи с уголовным расследованием нарушений международных санкций и легализации преступно нажитых средств.

Согласно представленному постановлению, правоохранительное учреждение Чехии — Национальное центральное управление по борьбе с организованной преступностью — расследует уголовные дела о предполагаемых нарушениях международных санкций и отмывании денег.

Преступление могло быть совершено гражданином России, проживающим в Чешской Республике, и другими лицами, которые по крайней мере с марта 2015 года до сих пор умышленно нарушали международные санкции ЕС, проводя банковские операции на территории Чехии.

Чешские правоохранительные органы подозревают, что они переводили средства в страны ЕС, а также в другие страны во время банковских операций от имени различных компаний, подконтрольных Аркадию Ротенбергу, находящемуся под международными санкциями.

Лица также подозреваются в уклонении от уплаты налогов, полученных в результате коммерческой деятельности, сделок с недвижимостью и т.д. Эти незаконные действия совершили компании, основанные, в частности, на Британских Виргинских островах.

8 декабря 2021 года сотрудники латвийской Госполиции при содействии своих коллег из Чехии провели пять обысков на территории Латвии. Обыски были проведены по местам жительства подозреваемых и в банке Industra Bank.

Ранее в рамках расследования, начатого Службой государственной безопасности, суд дал согласие на конфискацию примерно 4 млн евро со счетов в латвийских банках. По неофициальной информации программы Латвийского телевидения De Facto, уголовные процессы были начаты по подозрению, что компании проводили соглашения в пользу миллиардера Аркадия Ротенберга, фигурирующего в списке санкций США и ЕС.