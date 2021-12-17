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Укр / Рус
Укр / Рус

ЕС продлил экономические санкции против России на 6 месяцев

Пятница, 17 декабря 2021, 09:09

Лидеры стран Европейского Союза решили продлить еще на шесть месяцев действующие экономические санкции, введенные против России в ответ на агрессию в Украине.

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"На фоне обсуждений о новых санкциях против России в случае повторного нападения на Украину лидеры ЕС согласились продлить действующие экономические санкции против России еще на полгода. Они действуют уже восемь лет", – написал Джозвяк.

Экономические санкции Евросоюза впервые были введены 31 июля 2014 года в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине.

Они были усилены в сентябре 2014 года, а в марте 2015 года Европейский совет согласился связать их продолжительность с выполнением Минских соглашений.

С тех пор ЕС каждые полгода продолжает действие экономических ограничений.

Между тем Украина, а также Литва и Польша призывают международное сообщество усилить санкции против России на фоне накопления российских войск вокруг украинских границ.

Детальнее о том, что стоит за угрозами РФ напасть на Украину - в новом видео от "ЕвроПравды".

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