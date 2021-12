ЕС продлил экономические санкции против России на 6 месяцев

Лидеры стран Европейского Союза решили продлить еще на шесть месяцев действующие экономические санкции, введенные против России в ответ на агрессию в Украине.

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"На фоне обсуждений о новых санкциях против России в случае повторного нападения на Украину лидеры ЕС согласились продлить действующие экономические санкции против России еще на полгода. Они действуют уже восемь лет", – написал Джозвяк.

amid the talk of new sanctions against #Russia at #EUCO in case they attack #Ukraine again, the EU leaders agreed to roll over the current economic sanctions against #Russia for another six months. they have been in force for 8 years now. #Crimea