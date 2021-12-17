Кулеба назвав головне досягнення МЗС України цього року

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба головним досягненням цього року назвав створення першої за 30 років цілісної стратегії зовнішньополітичної діяльності.

Про це він заявив під час онлайн-брифінгу, повідомляє "Європейська правда".

"Стратегія вперше структурувала нашу зовнішню політику, чітко збалансувала наші інтереси і можливості, і вивела нашу політику на новий рівень, зробила її проактивною. Завдяки їй Україна зустрічає 2022 рік з найсильнішими позиціями за роки незалежності", - сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що стратегія залишає в минулому багатовекторність, позаблоковість, невизначеність, партнерозалежність та інші вади державного росту.

"Стратегія переносить центр ваги до Києва, щоб ми могли стояти твердо на ногах і дивитися на світ виключно власними очима", - додав він.

Ще одним великим досягненням Кулеба назвав створення Кримської платформи. "Цьогоріч ми вивели політику деокупації на абсолютно новий рівень, як всередині України, так і на міжнародній арені. Нам вдалося досягти історичного результату попри шалений спротив Росії на всіх етапах", - сказав міністр.

Як писала ЄвроПравда, президент Володимир Зеленський зробив пріоритетною нову тактику зближення України з Євросоюзом. Він проводить кампанію зі збору зобов’язань від держав-членів ЄС про підтримку ними членства України.

Детальніше про це у статті: Проміжна інтеграція: як вирішити питання членства України, Грузії та Молдови в ЄС.

Читайте також: Членство на трьох: про що домовилися у Брюсселі лідери України, Молдови та Грузії.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.