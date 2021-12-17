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Кулеба назвав головне досягнення МЗС України цього року

П'ятниця, 17 грудня 2021, 09:38

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба головним досягненням цього року назвав створення першої за 30 років цілісної стратегії зовнішньополітичної діяльності.

Про це він заявив під час онлайн-брифінгу, повідомляє "Європейська правда".

"Стратегія вперше структурувала нашу зовнішню політику, чітко збалансувала наші інтереси і можливості, і вивела нашу політику на новий рівень, зробила її проактивною. Завдяки їй Україна зустрічає 2022 рік з найсильнішими позиціями за роки незалежності", - сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що стратегія залишає в минулому багатовекторність, позаблоковість, невизначеність, партнерозалежність та інші вади державного росту.

"Стратегія переносить центр ваги до Києва, щоб ми могли стояти твердо на ногах і дивитися на світ виключно власними очима", - додав він.

Ще одним великим досягненням Кулеба назвав створення Кримської платформи. "Цьогоріч ми вивели політику деокупації на абсолютно новий рівень, як всередині України, так і на міжнародній арені. Нам вдалося досягти історичного результату попри шалений спротив Росії на всіх етапах", - сказав міністр.

Як писала ЄвроПравда, президент Володимир Зеленський зробив пріоритетною нову тактику зближення України з Євросоюзом. Він проводить кампанію зі збору зобов’язань від держав-членів ЄС про підтримку ними членства України.

Детальніше про це у статті: Проміжна інтеграція: як вирішити питання членства України, Грузії та Молдови в ЄС.

Читайте також: Членство на трьох: про що домовилися у Брюсселі лідери України, Молдови та Грузії.

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МЗС Кулеба
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