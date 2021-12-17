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Кулеба назвал главное достижение МИД Украины в этом году

Пятница, 17 декабря 2021, 09:38

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба главным достижением этого года назвал создание первой за 30 лет целостной стратегии внешнеполитической деятельности.

Об этом он заявил на онлайн-брифинге, сообщает "Европейская правда".

"Стратегия впервые структурировала нашу внешнюю политику, четко сбалансировала наши интересы и возможности и вывела нашу политику на новый уровень, сделала ее проактивной. Благодаря ей Украина встречает 2022 год с самыми сильными позициями за годы независимости", - сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что стратегия оставляет в прошлом многовекторность, внеблоковость, неопределенность, партнерскую зависимость и другие недостатки государственного роста.

"Стратегия переносит центр тяжести в Киев, чтобы мы могли твердо стоять на ногах и смотреть на мир исключительно своими глазами", - добавил он.

Еще одним крупным достижением Кулеба назвал создание Крымской платформы. "В этом году мы вывели политику деоккупации на совершенно новый уровень, как внутри Украины, так и на международной арене. Нам удалось достичь исторического результата, несмотря на сопротивление России на всех этапах", - сказал министр.

Как писала ЕвроПравда, президент Владимир Зеленский сделал приоритетной новую тактику сближения Украины с Евросоюзом. Он проводит кампанию по сбору обязательств от государств-членов ЕС о поддержке членства Украины.

Подробнее об этом в статье: Промежуточная интеграция: как решить вопросы членства Украины, Грузии и Молдовы в ЕС.

Читайте также: Членство на троих: о чем договорились в Брюсселе лидеры Украины, Молдовы и Грузии.

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МИД Кулеба
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