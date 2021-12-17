Все ближче до Трампа: як проходить розслідування нападу на Капітолій

У Сполучених Штатах триває розслідування подій 6 січня 2021 року – нападу на Капітолій, який мав заблокувати визнання перемоги Джо Байдена.

До комітету Палати представників Конгресу США, який і займається розслідуванням, потрапив документ під назвою "Фальсифікація виборів, іноземне втручання та варіанти для 6 січня".

Про те, чи достатньо цього, щоби стверджувати про безпосередню провину експрезидента США, і чи зможуть наслідки цього розслідування вплинути на сучасні політичні розклади, читайте в цікавій статті кандидата політичних наук, виконавчої директорки YES Світлани Ковальчук Напад на Капітолій: що виявило слідство і як захищається Дональд Трамп.

Ключовий доказ передав до комітету Палати представників останній глава апарату співробітників Білого дому Марк Медоуз, який отримав файл за день до нападу на Капітолій.

Що ж стало відомо слідству?

Згідно зі знайденими рекомендаціями, Дональд Трамп мав оголосити надзвичайний стан у країні, що автоматично відклало б затвердження результатів виборів.

Щоб історія була правдоподібнішою, рекомендували також оголосити, що Китай і Венесуела отримали контроль над інфраструктурою для голосування в більшості штатів, а потім доручити Конгресу розробити подальший план дій відповідно до Конституції.

Крім того, був розроблений і альтернативний сценарій, який передбачав активне залучення Майка Пенса, тодішнього віцепрезидента США, зокрема рекомендувалося відкласти затвердження результатів виборів до проведення експертизи, в результаті якої усі електронні бюлетені були б визнані недійсними і рахувалися б лише паперові.

Поки що автор документа, зробленого у PowerPoint, невідомий. В інтернеті можна знайти схожий 36-сторінковий документ, який, ймовірно, заснований на теоріях Джована Хаттона Пулітцера, техаського підприємця та винахідника.

Поступово Марк Медоуз, який отримав файл за день до нападу на Капітолій та передав його у комітет, перетворюється на ключового свідка (поки що) подій 6 січня.

Коло свідків та опитуваних все більше звужується до найближчого оточення колишнього президента.

Більше деталей про розслідування справи щодо атаки на Капітолій – в матеріалі Світлани Ковальчук Напад на Капітолій: що виявило слідство і як захищається Дональд Трамп.